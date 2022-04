Mustapha BOUTRAMT

Aujourd'hui en formation d'analyste développeur à la CCI campus centre de septembre 2018 à octobre 2019. Passionner de développement de logiciel, j'ai étudier en premier lieu des language orienté web, par la suite j'ai intégrer cette formation pour but de structurer mes connaissance actuelle et avoir une méthodologie commune au développeur professionnel.

D'origine je suis issu d'un parcours professionnel commercial en vente sédentaire. Avec des expériences plurielles dans l'agroalimentation, en tant que auto entrepreneur dans l'alimentation général. j'ai travaillé par la suite pendant 5 ans dans la relation client a distance ( vente, conseil).



Pour poursuivre ma reconversion,

je souhaite expérimenter au sein d'une entreprise mes acquis, et surtout acquérir de nouvelles compétences qui me permettraient à terme d'atteindre un poste d'analyste développeur.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

IBM OS/400

Java

JavaScript

Linux

Merise Methodology

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows XP

Microsoft Word

SQL

UML/OMT

UNIX

Visual Basic

WinDev

WinDev Mobile