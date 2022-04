Titulaire d'un BTS Électrotechnique et riche d'une première expérience d'électricien en bâtiment, je recherche idéalement une entreprise dans le cadre d'une licence en alternance pour la rentrée 2012 mais reste attentif a toutes propositions.



Mon projet de fin d’études m'a permis de concevoir et réaliser le Transformateur général basse tension d'une crèche située à Montpellier (prototype) ainsi que tous les tableaux divisionnaires prises et éclairages ( dessin des plans sur logiciel autocad, études et dimensionnements des disjoncteurs, études de prix, devis...).



Ce projet me conforte dans l'idée d'évoluer à moyen terme en tant que technicien d’études et/ou chargé d'affaire en électricité afin de répondre à des appels d'offres, réaliser des études de dimensionnement électrique (bilans de puissances, sections de câbles, sélectivité, éclairage, chauffage).



Je suis très motivé, dynamique et souriant et reste disponible par téléphone pour plus de renseignements.



Cordialement,



Mustapha BOUZIDI



06 64 16 23 16

mustapha.bz@hotmail.fr



Mes compétences :

Autocad

Bâtiment

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Chargé d'affaire

DAO

DAO Autocad

Dessinateur

Dimensionnement

Électricien

Electricien batiment

Electricité

Électrique

Électrotechnique

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

Projeteur

Logiciel Aéro. SAP ACPNG ect...

Dessin