Mustapha CHNITI

Chniti mustapha né le 01/08/1962 a sousse Tunisie.

Marie père de quatre enfants .

Études premières école de Nagére ,secondaire Sousse et Monastir.

Étude supérieure 1°cycle a École Nationale d'Administration.

Expérience professionnelle de 1983 a1994 au Ministère de l’Économie National(direction du contrôle économique).

Directeur chez ÉQUIPEMENT CENTRAL TUNISIEN (BÉBÉ SERVICE)1994/1996,société spécialisée dans l'importation,la distribution en gros des jeux et jouets pour enfants.

Gérant fondateur de la société SOTUGROS spécialisée dans l'importation,la distribution en gros des produits alimentaires,jouets et divers 1997/2000.

Directeur fondateur de la société CARAVANE MAGRÉBINE DE COMMERCE (CMC)spécialisée dans l'importation,la distribution en gros des articles des ménages domestiques 2001/2005.

Directeur de la société GÉNÉRALE TRANSPORT SERVICE (GTS)spécialisée dans le transport des marchandises"conteneurs"port de Rades 2006/2008.

Directeur associe de la société UNIVERS VERT spécialisée dans la création,l’aménagement,l'entretien,les travaux forestiers et la vente de gazon en plaques et des plantes ornementales sur internet2008/2012 a ce jour.



Mes compétences :

Vente

Direction générale

Développement commercial

Entreprenariat

Marketing

Distribution