Mustapha DABACHINE

Commerce International

Prospection

Négociation B to B

Mise en contact avec les institutionnels

Traitements de commandes

Gestion documents export/imp.



Management

Mise en place de structures physiques

Recrutement

Gestion du personnel



Marketing

Etude de marché

Télémarketing

Enquête de qualité



Communication

Mise en place d?opérations de communication externes

Réalisation de brochures techniques

Création et rédaction de communiqués d?information (domaine économique et juridique)

Evénementiel : organisation de salons