Commerciale



---

Dynamique; Sens de l'écoute; Esprit d'équipe et fédératrice

Qualités relationnelles; Maîtrise de la négociation

Réactive, déterminée et professionnelle, tenace et persévérante

Organisation et rigueur



---

Contact: yolaine.lebreton@gmail.com



Mes compétences :

B to B

Chef des ventes

Ordonnancement

Prospection

Achats

Webmarketing

E-commerce

Marketing

Commercialisation

Développement commercial

Communication

Gestion de la relation client

Relations clients