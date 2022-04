Aurelia LEGUY-TEXIER

En recherche active d'un poste de chef de projet / chargée de communication.

Mon expérience de 3ans à la CCI Nantes St-Nazaire m’a permis d’appréhender une large variété de thématiques liées au monde de l’entreprise et de travailler sur tous les leviers de communication.

En parallèle de mon activité professionnelle je suis également membre de l'APCOM depuis janvier 2015 et membre du Rotaract club de Nantes depuis avril 2015 et présidente depuis juillet 2017.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Evénementiel

Relations Presse

Rédaction de contenus

Création de support de communication

Réseaux sociaux

Brand management

Marketing

Gestion de projet