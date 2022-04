Sylvain RAVON

Suite à ma reconversion à l’ESLI, j'ai acquis quatre ans d’expérience en planification, ordonnancement, approvisionnements et transport. De plus, j’ai toujours su m’intégrer aux équipes en poste. Aujourd'hui je souhaite m’investir sur de longues missions et prendre plus de responsabilités. Mes qualités pour y arriver : communication, rigueur, transparence, autonomie et travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Matériaux composites

Matériaux

Caractérisation des matériaux

Métallurgie

SAP

B2O

Produflex

EBP