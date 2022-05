Solenn EVEN MIOT

Mission: Offrir à chacun la possibilité de trouver une solution professionnelle, et/ou de redéfinir ses aspirations face à un marché de l’emploi en pleine mutation.

Je développe une entreprise collaborative qui met à disposition une activité sans risque, clé en main pour des personnes dynamiques et engagées souhaitant redonner du sens à leur travail, aimant collaborer en équipe, et souhaitant construire leur carrière professionnelle.

Une entreprise de plus de 200 collaborateurs qui recrute chaque semaine, forme et accompagne des hommes et des femmes vers la réussite.



Mes compétences :

AgroAlimentaire

Marketing Manager

Management

Développement commercial

Communication

Marketing

Entreprenariat

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique