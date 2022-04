Mustapha EDDINE

Je m'appelle EDDINE Mustapha, je suis dynamique et motivé, j’ai acquis au cours de mes expériences professionnelles les qualités d’écoute et de compréhension nécessaires pour assurer le bon déroulement de mes projets professionnel et personnel.



Je m’implique fortement dans mes activités pour réaliser des objectifs ambitieux.



Mon savoir faire acquis au cours de mes formations et mon savoir vivre enrichit de mes expériences qui m’ont permis de côtoyer un public varié et d’affirmer mon aisance relationnelle, attestent de ma capacité d’intégration et d’adaptation facile.



Je suis ouvert à toutes opportunités intéressantes.



Mes compétences :

Electronique

Electronique numérique

fiscalité

Fiscalité locale

Formations professionnelles

Gestion et management

Investissement

J2EE

Logistique

Management

Management des projets

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle