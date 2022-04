Mustapha EJJANOUI

Nom : EJJANOUI Mustapha

Email : ej.mustapha@gmail.com

Phone : +212 (0) 6-00-24-42-79



Jeune homme marocain ayant un esprit d'analyse et une expérience professionnelle après un parcours d'études doté d'une polyvalence (Bac+5 en Génie informatique de l'École Supérieure de Marrakech & Master MIAGE M2 en Système d'Information et d'Informatique Nomade de l'Université de Picardie Jules Verne. Je suis autonome et autodidacte.



Je suis un développeur des applications Web / e-commerce.



Je maitrise :

- PHP 5.

- Html5/css4

- Prestashop.

- Magento

- Wordpress

- Drupal



Je suis moyen en:

- Android.

- Laravel

- Zend FrameWork.

- Symfony



