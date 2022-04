Mustapha EL BOUAJAJI

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de responsable dans le domaine du réseau fibre optique, j’ai un BTS ELECTROTECHNIQUE. Dans mon précédent poste j'avais dirigé 3 équipes de binômes.



Sur les exigences et l'ingénierie de France Télécom d'installation de fibre optique aux immeubles, mon rôle était de monter et former des équipes de techniciens sous ma responsabilité, et de veiller au bon déroulement des travaux. J'ai participé au lancement de l'activité de l'entreprise dans le pôle fibre optique. Avec un esprit ambitieux, j'ai ainsi contribué à la continuité et à l’amélioration de l’activité