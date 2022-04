Mustapha EL GHAZI

Apres plus de dix années dans la télévente et la téléprospection et la mise en place de nombreuses campagnes pour les particuliers comme les professionnels, les prestataires call business services sont vos partenaires dans tous types d’actions de phoning en appels sortants et entrants



CBS vous propose differents services, défini en fonction de vos besoins...

​

Tandis que la plupart des entreprises délocalisent leurs prestations de téléprospection afin de « profiter »

de tarifs plus intéressants, CBS vous garantit un service 100% Français avec des coûts

extrêmement compétitifs, sans perte de qualité.

​Booster votre force commerciale sans perdre de temps...

​

La téléprospection devient alors une nécessité, une activité qui demande pourtant du temps et est fastidieuse. Faire appel au service d’un professionnel permet ainsi de libérer du temps à ses commerciaux pour qu’ils puissent se concentrer dans leur principale tâche : répondre et satisfaire les demandes des clients

​

L'externalisation de votre téléprospection est la solution que nous vous offrons afin d'augmenter votre chiffre d'affaires tout en reduisant vos couts. L'externalisation est pour vous un gain de temps et d'argent considérable.

​

S'impliquer totalement sur la réussite de votre projet...

​

Nos équipes CBS seront formées à votre métier, votre politique, vos produits et services, nous disposerons d'un argumentaire personnalisé afin de qualifier aux mieux les projets concernés.Un responsable de projet reste à votre disposition pour tout échange avec vous sur les enjeux de votre entreprise.

​

Cooperer et échanger pour un résultat optimal...

​

CBS identifie pour vous des opportunités commerciales en optimisant la qualification des contacts.

Notre force commerciale s’adapte rapidement à vos services afin de répondre rapidement à vos attentes. Et de vous permettre de juger de la qualité de ceux-ci. Cela nous permet de réaliser des ajustements qualitatifs en fonction de vos retours et de vos attentes.

​

