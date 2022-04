Mustapha EL MARABET

Diplômé d'une licence en ART Graphique j'exerce la profession de graphiste depuis 2012, et je suis , capable d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa conception par la suite. je sais respecter et décliner une charte graphique tout en connaissant les différentes techniques et contraintes du web et mobile . Spécialisé dans :



La conception, Création site web 2.0

La création d'interfaces graphiques originales des sites

La création des site web, animations, bannière en flash.

La création d'identité visuelle, Logo vectoriel 2D et 3D Cartes de visite, Affiches, Catalogues, Dépliants, Flyers tout les travaux d'impression Edition-print (PAO)...

responsable design, Infographie, Web Design



je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Web design

Animation Flash

HTML

CSS