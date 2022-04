Mustapha ERRAJI

Actuellement INFOGRAPHISTE STYLISTE au sein d'une société de création textile .



Sensibilité graphique très forte pour le secteur Homme Femme et enfant.



Créatif et organisé, je suis passionné d'illustration et de graphisme.



J’aime travailler en équipe.



Bonne capacité d’adaptation et d’analyse en fonction des demandes et du marché.



Curieu, j'ai de bonnes connaissances des tendances actuelles et suis en veille constante.



Compétences en stylisme : formes, matières et réalisation techniques.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign CS6

Adobe After Effects

Architecture d'intérieur

Photographie

Adobe Illustrator CS6

Microsoft Office

Adobe Photoshop CS6