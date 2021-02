Mustapha ERRAJI

Directeur de projets en transformation digitale et gouvernance des données. Ingénieur ENSIMAG (INPG).



Management de projets informatiques, encadrement et gestion des budgets en alignement avec les objectifs et la stratégie du SI. Gestion de la relation avec la maitrise douvrage, les sponsors et les acteurs externes clients/fournisseurs et partenaires.



Expertise et veille technologique dans les domaines du pilotage par les processus ou par la donnée. Gouvernance des entrepôts de données et des modes de restitutions sous ses formes de visualisation/tableau de bord, danalyse et de prédiction (ML/AI). Données structurées de lentreprise ou données variées de masses (big data).



Esprit ouvert, bien organisé, communicant et volontariste dun leadership. Accompagnement des équipes vers la réussite collective des missions et des réalisations.