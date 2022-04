Mustapha ESSOUILAH

Après un parcours professionnel solide dans l’armée, au déférente services et domaine (Chef secteur ; Responsable logistique ; Responsable de la sécurité et la de la protection ; Sous officier de champ de tir et manœuvre ; Orienteur d’hélicoptère ; Chef service de maintenance ; Superviseur d’incendie ; Artificier de corps ; Instructeur des épreuves de génie militaires ….)

je souhaite mettre à profit mon expérience à la disposition.

En effet. Cette expérience me permet d’être opérationnel à court terme.



Rigoureux, autonome et doté d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer efficacement du personnel.

Désormais, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais partager mes compétences, mon sens de l’organisation et ma capacité de travail.



Mes compétences :

la maintenance

Logistique

Logistique transport

Maintenance

Responsable logistique

Technique

Transport