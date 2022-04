Mustapha HABIBI

Retraité, ex Directeur Comptable et Financier, mon expérience au delà de 40 ans dont 18 ans passé à Shell Maroc en tant que Cadre Financier. 22 ans dans plusieurs groupes internationaux à savoir Warner Lambert, Pfizer et Cadbury Schweppes, dernier poste occupé Directeur Comptable et Directeur Financier à Avendis Cosmetics (groupe Procter & Gamble) poste occupé : 1 an mise en place de département financier et redressement situation de la Société.

Actuellement Consultant en finance et comptabilité.



Mes compétences :

Comptabilité clients/Fournisseurs

Fiscalite

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Marketing

Gestion d'entreprises

Gestion du personnel

Audit et contrôle de gestion

Travaux de clôture de fin d'exercice comptable

Préparation États de synthèse

Rapports des assemblées générales