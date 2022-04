Mustapha HACHI

COMPÉTENCES TECHNIQUES



• Connaissances dans l’instrumentation pneumatique et électromécanique des installations pétrolières et gazières et des systèmes de supervision et de conduite de procédé (DCS, SCADA, ESD, PLC)

• Maitrise de l’ingénierie et installations des lots courants faibles

• Connaissance dans le domaine de la transmission Radio et GSM

• Programmation et configuration des contrôleurs numériques programmables des installations de climatisation de marque Siemens et Johnson Control.

• Ingénierie et installation de système de Gestion Technique du Bâtiment



Mes compétences :

Télécommunication

Courant faible

Électronique