Mustapha ACHIZ

J’ai commencé ma carrière dans les télécoms dans un premier temps sur le terrain où j’ai développé une solide expérience en mise en service d’équipements sur les réseaux des différents opérateurs. J’ai ensuite intégré une équipe chargée de superviser le réseau swappé de l’opérateur Orange - en tant que Superviseur NOC - où j’ai complété mon approche des interventions coté client. Par la suite je me suis orienté vers une expérience coté équipementier notamment chez Huawei en qu’Ingénieur Qualité ou j’ai pu mettre en place les documentations d’ingénieries d’installations des équipements WDM pour le compte de France Telecom. Désirant continuer sur des postes plus fonctionnels, j’ai intégré l’équipe déploiement radio chez Ericsson en qualité d’Administrateur de Projets. Réactif et autonome, j’ai su travailler en mode projet avec les différents sous-traitants et MOE en totale responsabilité pour permettre le bon démarrage des projets travaux sur sites.



Ces deux expériences coté équipementiers m’ont permis d’acquérir une vision plus globale sur la conduite de projets clé en main.



Je souhaite aujourd’hui élargir mon champ de compétences vers une fonction de chef de projet télécom.



Mes compétences :

3G

Gestion de projet

Management

Télécommunications