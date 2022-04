Mustapha HAMMAS

Avec plus de 9 ans d'expérience je possède une forte expérience autours des technologies Microsoft SharePoint et .Net, Maîtrisant aussi des technologies web telles que Angular JS et KnockoutJS.



Mes compétences :

ASP

GWT

GXT

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Navision

Microsoft Server

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint 2010

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Sql server 2005

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio 2010

Moss 2007

NAV

Wcf

WPF

WPF Silverlight

WSS

Dynamics CRM

JavaScript

ASP.NET

Google Web Toolkit

Microsoft Office SharePoint Server 2007

C++

Navision

Gestion de projet

Windows Communication Foundation

jQuery

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Internet Information Server

XML

SharePoint Designer

Microsoft Team Foundation Server

Microsoft .NET Technology

Windows Azure Platform

SharePoint Server 2010

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Project

HTML5

service Talent Management

eLearning

XSLT

Windows Presentation Foundation

Windows Communiciation Foundation

Visual Studio Code

VMware

UML/OMT

Side

SQL Server Reporting Se