Mustapha Hetti Casablanca le 21/10/2017

Commune Rurale Gheriss elouloui

GOULMIMA ERRACHIDIA

Tél : 06.39.03.44.01

Email : mustaphahetti2016@gmail.com



Monsieur Le Responsable Ressources Humaines

Objet : Demande d’emploi





Monsieur ,



Actuellement titulaire d’un diplôme Ingénierie systèmes réseau et sécurité, je viens par la présente vous demandez de bien vouloir accepter ma candidature pour travailler dans votre judicieuse société.

Dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités d'écoute et de compréhension nécessaires à un poste administratif ou Technique tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Un poste au sein de votre société serait pour moi un véritable tremplin me permettant de passer à un autre pallier dans ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender lors de ma formation.

Vous remerciant par anticipation de l’attention accordée à ma candidature, je suis disponible pour un entretien dont les modalités seront fixées à votre convenance.

Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

Link Sys

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol