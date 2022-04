Mustapha HMAM

« Figurer parmi les meilleurs opérateurs africains pour les entreprises. »



En tant qu'installateur de solutions télécoms, HMAM GROUP SA (ACRT GROUP) fournit depuis plus de 2 ans les solutions adaptées aux besoins des entreprises.



Pour cela, il s'appuie sur son expertise technique (Génie Civil, Montage de pylône, Energie, Fibre optique, Equipement GSM, Faisceau Hertzien, Data centre, CDMA ...), la compétence pluridimensionnel de son personnel ainsi que sur la performance des ses moyens matériels.



C'est sur cette expérience que HMAM GROUP SA (ACRT GROUP) a développé des compétences technologiques et construit une offre de services performante.



HMAM GROUP SA aujourd'hui s'appuie sur ses nombreux atouts pour optimiser ses services : personnalisation des solutions, réduction des coûts, respect des délais et suivi de la qualité sont ses axes forts.



Sa mission peut être totale ou partielle en matière de faisabilité, de diagnostic (de l’existant), de conception et de suivi de chantiers.



L’expérience, la réussite et la disponibilité à tous instants d’ HMAM GROUP SA (ACRT GROUP) fait de lui un partenaire de choix pour tous projets et avec un panel produits et de services de qualité.



FIBRE OPTIQUE

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données.

Elle offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.

En permettant les communications à très longue distance et a des débits jusqu’alors impossibles, les fibres optiques constituent l’un des éléments clef de la révolution des télécommunications.

D’où sont importance dans le développement d’une nation. HMAM GROUP SA (ACRT GROUP) étant conscient de l’impact de cet outil révolutionnaire a décidé de faire de sa prestation son cheval de bataille au cours des années à venir.





CONTROLES ET RECETTES DES TRAVAUX DE POSE DE CABLE AFIBRE OPTIQUE

(HMAM GROUP “ACRT GROUP”)



1 Contrôles





a- Définition



Les contrôles ont pour but de déterminer et de fixer les responsabilités dans les étapes d’intervention de chaque acteur durant la réalisation du câblage, elles doivent se faire durant chaque étape.





Étape



Type Contrôle

Point de Contrôle



1

Réception Câble

Visuel + PV

Fournisseurs



Obligatoire







2



Avant tirage



Réflectométrie

fibre nue



Obligatoire si fourniture et pose

sont dissociées.

Conseillée dans tous les cas de liaisons longues









3

Après tirage, avant pose connecteurs et

épissures en ligne



Réflectométrie

fibre nue



Obligatoire si pose et raccordement sont dissociés









4 Pendant connectorisation et

Epissurage



Visuel – fiches

connecteurs

Obligatoire



5

Après pose

connecteurs–validation

Visuel + réflectométrie fibre connectorisée



Obligatoire





6



Recette



Visuel + mesures

par prélèvement en

option





Obligatoire









Non



Oui





Non



Oui





Oui





Option



Non











b- Les étapes du contrôle





 Contrôle de réception de câble



Ce contrôle s’effectue dans le but de vérifier la conformité de la livraison. Deux types de contrôle sont prévus à cet effet :





 Inspection visuelle : Celle-ci permet de contrôler l’état des câbles livrés a bien les caractéristiques attendues :



• État général du touret,

• Nombre de fibres, code couleur, nombre de faisceaux,

• Éléments de protection extérieurs (gaine).



 Examen des procès verbaux du câble : Le câble doit être livré avec un procès verbal de contrôle de sortie d’usine.



Ce document doit fournir les éléments suivants :



• Références de la commande,

• Longueur de câble,

• Caractéristiques et origine de chaque fibre,

• Affaiblissement linéique de chaque fibre, aux longueurs d’ond