Mustapha IKHENECHE

Vous avez sans doute conscience de l’importante valeur ajoutée qu’apportent les professionnels polyvalents à une entreprise dans un contexte économique difficile et fortement concurrentiel.



Je dispose d’une expérience solide dans le secteur des loisirs et tourisme au sein de la Compagnie des Alpes, du Club Méditerranée,VVF Vacances et dans le secteur immobilier (MI SA).



Je peux me prévaloir d’une excellente expérience dans le management et l’encadrement d’équipes internationales en tant que Directeur d’hôtel et Gérant d'une salle de remise en forme sous l'enseigne L'orange bleue sur Paris 13.



Je possède aussi une compétence dans le domaine de la gestion en tant que :



- Contrôleur de gestion



- Auditeur interne



- Gestionnaire administratif et financier



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Bookkeeping

Forecasting

Payroll

Audit

Budgets & Budgeting

Internal Audit

Variance Analysis

Feasibility Studies

Pre sales

Oracle GL

Accounts Payable

Hyperion

Cognos Impromptu

Magnitude

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Oracle

Oracle AP

Oracle ERP