AAC : AUDIT - ASSISTANCE - CONSEIL

Cabinet d'Audit et de Commissariat Aux Comptes



Cabinet d’Audit et de Commissariat Aux Comptes

24,Rue des fréres ben Mahdi Saint Jean Constantine

fax : 031.87.35.71 Gsm :0661 30 27 93

Email: muskacha@gmail.com



Notre cabinet d’audit et de commissariat aux comptes Audit Assistance Conseil

- AAC – est avant tout une équipe de professionnels dynamiques, disponibles, de taille humaine, à l’écoute de vos problèmes.



Toujours à la pointe de l’actualité comptable, le cabinet AAC apporte la plus grande attention à la bonne marche de votre entreprise, lui donnant si vous le désirez, les conseils les mieux adaptés à votre contexte.



La force de notre cabinet réside dans les compétences et le sérieux de nos collaborateurs, accessibles, passionnés, résponsables, qualifiés pour l’ensemble des missions que nous pouvons vous proposer.



Mustapha KACHA responsable du cabinet, COMMISSAIRE AUX COMPTES, ancien directeur de la Societé Nationale de Comptabilité (SNC), fort d’une expérience en cabinet d’audit et d’une formation universitaire pluridiciplinaire, saura répondre aux attentes de votre société et devenir un interlocuteur privilégié, en vous apportant conseil et asssistance.



NOS ENGAGEMENTS :



• Privilégier le service.

• Optimiser les méthodes et les procédures.

• Mettre en oeuvre tous les moyens intellectuels et techniques.

• Maintenir un haut niveau de compétences par la formation.

• Aider le développement économique de nos clients.

• Proposer des solutions adaptées a la taille de l’entreprise.

• Garantir le secret professionnel le plus absolu……….



NOS SERVICES :



• Expertise comptable et financière,

• Commissariat aux comptes,

• Asainissement comptable,

• Comptabilité,

• Fiscalité d’entreprises et des particuliers,

• Audit contractuel,

• Conseil en gestion,

• Assistance juridique et fiscale,

• Missions sociales …………..



Mes compétences :

