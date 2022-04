Alain Faucon

Bonjour et bienvenue ! sabah al khayr :-)



Double jeu ?! Jeu des doubles ! Je dédouble ... Le "je" est double.



Alors, puisqu'il faut argumenter son "profil" - le mot est exécrable, ça fait très enquête criminelle ! -, j'ai une double COMPÉTENCE - acquise par une double formation et une double expérience -, et une double SPÉCIALISATION.



Sans oublier un double OBJECTIF rendu possible grâce à Viadeo.









UNE DOUBLE FORMATION





1°) juridique, économique et managériale, attestée par un diplôme de sciences politiques, un certificat d'études supérieures en droit social, une maîtrise de droit privé et un troisième cycle en gestion et administration des entreprises,



2°) littéraire, attestée par une maîtrise d'histoire suivie d'un DEA d'histoire religieuse puis d'un doctorat d'histoire contemporaine et de géopolitique sur le monde arabe et l'océan Indien, et actuellement complétée par un cursus universitaire en théologie (pour comprendre le phénomène religieux) et en philosophie avec une thèse de doctorat en cours de rédaction : crises, processus et métamorphoses.







UNE DOUBLE EXPÉRIENCE





1°) comme chargé de cours, consultant et formateur, de 1973 à ce jour, en université, école de commerce, entreprise (information-communication, stratégie d'entreprise, marketing, science des organisations) - mais aussi comme chargé de conférences de méthode et de sciences politiques : prépa'concours fonction publique/grandes écoles avec la pratique de la promotion individuelle et de la formation à distance - http://alain.laurent-faucon.over-blog.com/



2°) comme journaliste, reporteur et photographe, de 1975 à 1992, presse écrite (régionale/nationale, spécialisée, magazine, etc.) et orale (radio locale), avec responsabilités de gestion et d'animation (chef d'agence, directeur d'antenne) - mais aussi comme concepteur-rédacteur, co-auteur et assistant-réalisateur, directeur artistique pour le compte d'agences de communication multimédia et de studios d'enregistrement d'œuvres musicales.







UNE DOUBLE SPÉCIALISATION





1°) en management intra et inter-culturalité, médiation, gestion et communication de crises,



2°) sur le monde et la civilisation arabes (géopolitique, histoire, anthropologie culturelle) ainsi que sur l'islam : dans le cadre de l'Institut du Monde Arabe (IMA Paris), co-auteur - en tant que chercheur, journaliste et réalisateur - de cédéroms historiques et culturels (Liban, Musiques du Maroc, Yémen), d'audio-guides (les Fatimides, Al Andalus), de bornes interactives (Matisse au Maroc, Bahreïn, Sumer et Dilmoun).







ET UN DOUBLE OBJECTIF GRÂCE A VIADEO





1°) constituer un réseau relationnel auxquelles je pourrais demander (ou proposer !) avis et conseils, le cas échéant, pour répondre aux attentes et aux questions de tous et de toutes, étudiantes et étudiants, stagiaires, "contacts Viadeo",



2°) avoir la possibilité de partager réflexions, idées, compétences, connaissances, centres d'intérêt, grâce à des rencontres qui ne peuvent être que passionnantes et enrichissantes si l'on accepte - enfin ! - toutes les diversités intellectuelles, culturelles, etc.







mais aussi : alain laurent-faucon ou alf - andéol ou alain faucon (mes noms d'auteur, de concepteur, etc.)





Pour la petite histoire : je suis né au Maroc (à Casablanca), où j'ai passé toute mon enfance, une partie de ma famille est de souche marocaine, et j'ai fait de longs séjours dans l'océan Indien et en Afrique noire, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi mon âme et ma pensée sont aussi métissées !







