Alain FAUCONNIER

Consultant et formateur en multimédia, je peux intervenir sur toutes vos problématiques liées aux systèmes d'information en amont, pendant et en aval de tout projet de site web, d'extranet, d'intranet et de web application.

Nombreuses références de sites en BtoB et BtoC.

Mes prestations :

Audit, conception, gestion de projet, charte graphique, développement, web mastering, web marketing, référencement, écriture.

A votre disposition pour toutes information.

A bientôt.



Mes compétences :

Conseil

Web

Internet

Audit

Communication