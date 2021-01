Naharivelo NGOTIMALALA

Rédaction unique



Jeune femme de 35 ans et rédactrice web freelance, je dispose de onze (11) années dexpérience en rédaction.



De formation littéraire, jai développé mon potentiel rédactionnel et ma maîtrise de la langue française par le biais de plusieurs partenariats et collaborations durant mon parcours.



Mon premier objectif dans la rédaction est d'attirer lattention du lecteur dès la première lecture car il s'agit à la fois d'une passion et d'une activité principale.



J'ai déjà traité un grand nombre de sujets, je sais adapter mon style selon le thème, avec une écriture simple, claire et directe. Je possède des notions avancées en SEO.



Ma rédaction se base sur la synthèse et la logique. Lexploitation de la richesse de linternet, du son et de limage, na pas de secret pour moi. Je dispose entre autres du matériel nécessaire. Je possède deux (2) connexion ADSL à domicile.



Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Réécriture

Rédacteur web freelance

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple MacOS