Hajarison David RAMANANDALANA

Ex Militaire 47 eme Promotion à ENSOAP Antsirabe, classe 87/2.

Agent de Protection rapprochée VIP, Haute Autorité de l'état.

Chef de Service de Renseignement HAT.

Formateur et Instructeur sécurité VIP, APR, SSIAP, Tireur d' Élite, SST, HSSE.

Formation en gestion d'entreprise et Informatique de gestion.

Technicien Supérieur en Informatique, web Master, Réseaux

Formateur d'agents de sécurité, et Nettoyage, Secouriste.

formateur en Premier secours sur les lieux du Travail.

Connaissance en droit Publique et privé.

Expérience de recrutement et Ressource humaine

Formation Montage du projet

conseil de développement

protecteur de l'environnement

Bacc+5

Metrise en Informatique Diplôme

Licence en Droit

DTS en Informatique

Bacc A2

BEPC

CEPE