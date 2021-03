Nantenaina TAHIRY

Titulaire d'un diplôme de Master en Science de la Documentation et de l'information, je dispose également d'un diplôme de Master en Géographie, délivrés par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo.



Disposant d'expériences dans l'organisation d'événements, notamment en rapport avec la protection et la conservation de la biodiversité, je m'oriente davantage actuellement dans les projets environnementaux et de développement local. Ayant été éducateur environnemental, j'ai également déjà travaillé en tant que consultant enquêteur et évaluateur dans divers projets, pour le compte de nombreuses ONG et Institutions, dont l'Institut des Métiers de la ville (IMV) en partenariat avec la Région Ile de France, l'ONG ENDA OI ou Environnement Développement et Actions dans l'Océan Indien.

En même temps, je suis également dans le domaine de la rédaction. Certes, je dispose de plusieurs années d'expériences dans le domaine en traitant des textes de longueur et de thèmes variées. Les textes rédigés pouvaient porter sur le marketing ou encore sur des thèmes socio-économiques. Actuellement, je suis disponible pour traiter des projets de rédaction.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Enquêtes qualitative et quantitatives

Cultures du monde

Documentaliste

Gestion de risque et catastrophe

Rédaction web

Correcteur rédacteur

Réécriture