Sylvain LEONIE

Actuellement (2018): Président d'un groupe associatif(fondateur) et d'une fondation (fondateur); gérant d'une société coopérative de production sarl(fondateur).

PRATIQUES PROFESSIONNELLES-FORMATIONS

directeur d'une structure d'aide à la personne, à l'île de la réunion.

Fonctions passées:Directeur d'une structure d'aide à la personne à l'île de la réunion ; chef de service,attaché de direction et chargé de mission pour un groupement d'association ayant des

internats scolaires et résidences éducatives.

Ministère de la défense, armée de l'air de 70 à 86.Psychorelaxa-

teur-hypnothérapeute en libéral, de 87 à 89. Entrée dans le

secteur social depuis 1990. J'ai occupé les postes et fonctions

de : éducateur,éducateur spécialisé, responsable et coordinateur de service.

teur de service, chef de service dans plusieurs structures

sociales.

Mes formations principales ont abouties à: 1° année Dess,validé,

de "politiques sociales et stratégies de direction";direction des entreprises sociales; maîtrise

de psychologie.

Autres formations: hypnose médicale et psychologique, sida,santé

mentale, toxicomanie.

Participations à des recherches: analgésie à la douleur ( en

laboratoire de neurophysiologie; recherche en psychologie

cognitive

J'étais dans pôle développement d'un groupement d'association où j'ai travaillé, en tant que directeur de projet, à la construction et consolidation d'un service socio-éducatif et d'orientation pour jeunes mineurs et adolescents en grosses difficultés.



Mes compétences :

Hypnose

Cuisine

Social

Service

Bricolage

Gestion de projet

Management

Physiologie

Psychologie

Entrepreunariat