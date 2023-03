Grégory DÉCRÉAU

J’ai obtenu un DUT puis une licence professionnelle, option conduite et gestion projets, à l’IUT de génie civil du Havre.



J'ai d'abord intégré le bureau d’étude d’Auxitec Bâtiment pour lequel j'ai travaillé sur 3 missions : déploiement enseigne "Total", puis "Elf" toute France et déploiement nouveau concept boutique "Total" toute France également. En contrat à durée indéterminée de chantier pendant 3 ans, mes responsabilités ont évolué, mais mon statut est resté le même.



J’ai ensuite fait partie de l'équipe du pôle opérationnel de la maîtrise d'ouvrage d'Habitat76, OPH de Seine Maritime, en qualité d'ingénieur pendant 2 ans. Conducteur de projets en constructions neuves, je m'occupais du suivi d'une dizaine d'opérations, de la phase APD / dépôt de PC jusqu'à la fin de GPA en passant par les phases de consultation et de suivi de chantier.



Puis, j'ai fait partie de l’équipe de Nexity Property Management de Rouen en qualité de Responsable Technique. Avec 2 techniciens sous ma responsabilité, j’assurais le rôle de gestionnaire de biens pour le compte de GDF-Suez. Je veillais au bon fonctionnement et au suivi de l’entretien courant pour une bonne centaine de sites sur le secteur Manche Mer du Nord (Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie). J'avais également un rôle de conseil, d'organisation et de suivi de gros travaux afin de pérenniser le parc immobilier dont j'avais la charge.



Après 6 ans passés sur le mandat GDF Suez, celui-ci s'est vidé de sa substance au 1er janvier 2015. Ce fut pour moi l'occasion de me tourner vers un nouveau challenge et ainsi quitter Nexity pour rejoindre Cofely Services. Je suis donc passé chez mon client historique pour assurer le Facility Management pour ENGIE, GRDF, GrTGaz, Schneider et Kimberly.



J'ai aujourd'hui quitté mes fonctions au sein de l'agence Cofely Normandie pour rejoindre l'équipe Cofely Facilities Solutions Business Line Contrats Nationaux. Toujours coordinateur FM, comme son nom l'indique (ou presque) Cofely FS BLCN s'occupe exclusivement des contrats nationaux. Nos clients sont Schneider, Siemens, SAFRAN, la SNCF, ..., mais également toutes les filiales d'ENGIE en B2B (COFELY, AXIMA, ENDEL, INEO, ...).



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

DCE et analyse des offres reçues

Suivi technique

Analyse technique

Management d'équipe

Clients grands comptes

BTP

Property management

Immobilier

Conducteur de travaux

Bâtiment