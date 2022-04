Actuellement Technicien de maintenance chez Krys-group depuis plusieurs années, je reste à l'écoute de toutes opportunités afin pourquoi pas de changer de cap et de me confronter à de nouveau challenge et élargir mon éventail de connaissances technique.



mail: Mustapha.kahlaoui@krys-group.com

Tel: 06 45 76 57 23



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

AutoCAD

GMAO

Maintenance

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Dynamique des fluides

Câblage

Hydraulique

TPM

Electrotechnique

5S

Génie mécanique