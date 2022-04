Mustapha KHABBOU

- Diagnostic des problèmes au niveau des Machines Du TEST et Machines D’inspection

- Maintendance des Testeurs et Fixtures (interface/contact de Test)

- Maintenance des Accessoires de Test .

- Assurer et maintenir le bon état de fonctionnement du processus.

- Participer a l’installation de nouveaux moyens de production.

- L’exécution de la maintenance préventive des moyens conformément aux réglages définis.

- Développer la maintenance améliorative par actions d’amélioration après suivi des indicateurs de performance des moyens de production.



Mes compétences :

Microsoft Office

FORTRAN

cellule maintenance