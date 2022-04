Soukaina KH

Jeune licenciée de la FSJES Salé , option gestion des entreprises, ayant effectuée plusieurs stages dans des entreprises qui m'ont donné la possibilité d’acquérir une expérience pré-professionnelle dans divers milieux, tel que la comptabilité, la gestion du personnel, et les finances, je suis aujourd’hui désireuse de travailler et approfondir mes connaissances professionnelles en étant un membre d'une équipe.



Rigoureuse, motivée, sérieuse et ayant un grand sens de responsabilité ainsi qu’une grande capacité de travail, de gestion du temps et de flexibilité face à la pression du travail.





Mes compétences :

Communication

Communication interne

Dynamisme

Esprit d'équipe