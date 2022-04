Ingénieur en forage et production ,cumulant 35 années d'expérience sur pratiquement toutes les régions pétrolifères du sud Algérien plus 6 années dans l'importation d'équipements pétroliers pour le compte de SONATRACH et ses associés.



Mes compétences :

trop long à dét

Ingénieur en forage et production