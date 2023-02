Alessia SIREL

Корпоративный и частный туризм - Тимбилдинг - Тренинги и семинары во Франции - Бизнес сопровождение во Франции...

Formatrice en communications et négociations interculturelles



- Doctorat en Communications Cross-culturelles / Interprète / Linguiste. Spécialiste des problèmes de formation de l’image à l’étranger et de l’efficacité des communications interculturelles dans les affaires.

Autres :

- Maîtrise LEA anglais - russe,

- CAVES commercialisation appliquée des vins et spiritueux,

- Business English certificat,

- CTSO (Responsable du développement du réseau de licence de marque CTSO à l’international).



Mes compétences :

Communication

Business international

Coaching

Culture