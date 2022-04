Mustapha LAFIFI

01-ETANCHEITE CIRCULABLE TOITURE, TERRASSE ET PARKING A PENTE ZERO

Étanchéité circulable toiture, terrasse et parking à pente zéro permet la réfection à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux pour tous travaux d'étanchéité. Il s'applique sur de nombreux supports.



02-ETANCHÉITÉ ÉLASTIQUE PROTECTION DECORATION FACADES

Étanchéité élastique protection décoration façades s’applique sur mortiers, briques ou crépis,fissurés ou non,avec ou sans relief. Laisse respirer le support. Décore imperméabilise protège vos façades



03-HYDROFUGE POUDRE POUR BÉTON ET MORTIER

Hydrofuge poudre pour béton et mortier permet d'imperméabiliser mortiers et bétons dans la réalisation de: réservoirs, enduits de cuvelage, radiers, bassins, façades, caves, canaux, piscines...



04-ETANCHEITE TOITURE, BALCON ET CHENAUX A PENTE ZERO

Etanchéité toiture, balcon et chenaux à pente zéro est un revêtement élastomère polyuréthane monocomposant non circulable qui résiste à l'immersion, pour étanchéité de toiture de pente inférieure à 1%



05-PROTECTION DES MATÉRIELS DE CHANTIER

Cet agent liquide de protection anti-adhérent, anti-affiche et anti-graffiti est idéal pour la protection du matériel de chantier. Il évite la rouille et la corrosion de l'outillage métallique.



06-BARRIÈRE ANTI-HUMIDITE

La barrière anti humidité permet de traiter et d'empêcher l'humidité des murs intérieurs dans toute la maison, puis forme un revêtement de décoration blanc mat. Elle empêche le cloquage et le salpêtre



07-IMPERMEABILISANT INTERIEUR CAVES ET SOUS-SOLS

L'Imperméabilisant intérieur caves et sous-sols forme un revêtement étanche et isolant sur les fissures subissant l'humidité pour les murs ou parois intérieurs enterrés dans les caves et les sous-sols





08-RESTRUCTURANT IMPERMÉABILISANT ET RÉPARATEUR POUR MATÉRIAUX POREUX

Ce produit est un minéralisateur de masse pour travaux de réparation et de réhabilitation des ouvrages anciens. Il permet de restructurer et régénérer tous les matériaux organiques poreux.





09-HYDROFUGE LIQUIDE CONCENTRE POUR BETON ET MORTIER

L'Hydrofuge liquide concentré pour béton et mortier est idéal pour étancher chapes, cuvelages, piscines, bassins, etc... Il peut être utilisé dans toutes les constructions exposées aux intempéries.



10-NETTOYANT CITERNES ET RESERVOIRS

Nettoyant citernes et réservoirs est un dégraissant alcalin alimentaire, spécialement formulé pour entretenir et éliminer les salissures et graisses de toutes origines dans les citernes et réservoirs.







