Bonjour,



Je représente Le Permis Informatique, une SSII à taille humaine spécialisée dans l'infrastructure en environnement de production.



Nous existons depuis 25 ans et nous avons toujours progressé de manière régulière.



A ce jour, le Groupe Permis Informatique représente un peu plus de 300 personnes.



Nous avons toujours eu un rôle de conseil chez nos clients (grands comptes ou PME) et nous intervenons de manière qualitative, plutôt que de manière quantitative.



N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous afin de savoir si nous avons la même vision de l'entreprise aussi bien humaine que technique.



A très bientôt.



Mustapha Lhamzi

01 53 34 15 47

06 16 90 23 16

mlhamzi@le-pi.com



Mes compétences :

Informatique

SQL

Oracle

Microsoft