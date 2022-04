Mustapha M'BAREK

En tant que technicien informatique chez Axa IM et Dexia Asset Management, j’ai eu l’opportunité de gérer le support et l’administration informatiques de différents intervenants en environnement salle de marché, en prenant en compte des contraintes business et des applications métiers spécialisées. (WINDOWS XP PRO, SERVEUR 2000/2003, CLIENT VPN, VNC, DAMEWARE PRO, ALTIRIS, ORACLE, SQL SERVEUR.)

Aussi, j’ai mis en place des solutions pour améliorer la maintenance de différents parcs informatiques grâce au développement de procédures.



Au sein du Groupe McCormick, j’ai eu l’opportunité de m’adapter à un secteur d’activité industrielle et de développer une capacité à résoudre rapidement une large diversité d’incidents.



A travers ces expériences j’ai développé des compétences informatiques spécifiques au différent univers (financier, agroalimentaire), une dynamique d’actions et une aisance relationnelle en collaborant avec différents interlocuteurs des back/middle/fronts offices et mes collaborateurs du service IT. Aussi j’ai acquis une capacité d’analyse et de résolution des problèmes.



Enfin je maitrise la méthodologie qui pourra apporter un plus à votre service informatique.