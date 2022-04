Mustapha MAMOUNI

Je tiens à informer que je suis titulaire d’un diplôme de licence en Génie Électrique

et du Master 2 en Génie Électrique, Option : Machines Électriques, et vu les stages pratiques que j’ai effectuées au niveau des différents organismes, m’ont permis d’améliorer mes connaisses et de gagner de l’expérience.



Mes compétences :

Câblage

Câblage des armoires électrique

Cimplicity

Compresseur

Électrique

Informatique

Matlab

Microsoft Word - Excel

Outil informatique

Pascal

Turbine