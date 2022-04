Mustapha MANSSERI

PROFIL



• Grande expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances.

• Expérience professionnelle dans le domaine fiscal et dans la gestion des dossiers du recouvrement des créances.

• Sens très élevé d` organisation et de gestion.

• Excellente capacité d`analyse et de synthèse.

• Bonne maîtrise de la suite Microsoft office (Excel, Word, Access, Outlook et power point).

• Très bonne maitrise de la langue française et la langue arabe, anglais fonctionnel.

• Sens très élevé de communication et de négociation.

• Polyvalence et esprit d` équipe.

• Aptitude à planifier et organiser les taches.

• Aime travailler en contact avec des personnes ou les aider.

• Aptitude à transmettre l` information.







EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



• Ventre de divers produits d'assurances et de placements.

• Gestion et organisation des services de la structure recouvrement.



• Encadrement, contrôle, et supervision du personnel.

• Recouvrement, comptabilité, et répartition des impôts.

• Prise en charge des titres de recette.

• Établissements des états de recouvrement mensuel, semestriel et annuel, ainsi que les états de cote irrécouvrable.

• Production de balance des comptes chaque fin de mois.

• Relance des contribuables récalcitrants.

• Négociations des dettes fiscales et établissements des calendriers de paiement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel