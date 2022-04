Mustapha MERCHOUKI

Ingénieur d'application en Génie industriel à la faculté des sciences et techniques d'Errachidia

je souhaiterai vivement apporter mes compétences techniques et managériales au sein d'une entreprise en qualité d’ingénieur d'application.





Mes compétences :

Informatique industrielle et instrumentation

Gestion des stocks et maintenance

Gestion de production

Maintenance industrielle

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

LabVIEW

C Programming Language

Autocad