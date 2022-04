Mustapha MESTIRI

Jeune diplômé en marketing, je me suis spécialisé en marketing online dans le cadre d'une formation à Technofutur TIC (Belgique) qui a pris fin au mois de février 2015,



• Gestion du marketing interactif de sociétés commerciales ou d’organisations privées

• Coordination de la présence et de la politique marketing en ligne de structures ayant besoin de développer des relations et affaires (e-commerce, lead nurturing,…)



Je suis dès à présent ouvert aux opportunités de carrière dans le secteur de l'e-marketing.



D'abord pour y exercer des fonctions opérationnelles et tactiques, le temps de faire mes preuves, avec l'aspiration de me voir reconnaître des responsabilités stratégiques, de gestion de projet ou financières, après avoir démontré ma motivation.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur mes compétences et mes attentes professionnelles.



Mes compétences :

Veille technologique

Web analytics

Marketing opérationnel

Planning digital

Online Marketing

Google analytics

Mobile marketing

Google Adwords

E-commerce

Formation

Content Marketing

E-reputation

Méthode agile

Webmarketing

Social Analytics

Stratégie digitale

Mobile Advertising

Gestion de projet web

Mailchimp

Mind Mapping

Social Media Marketing

CMS

Marketing stratégique

Digital Trends

Marketing

Communication de crise

Promotion des ventes

Médias sociaux

Online Advertising

Communication online