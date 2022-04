Mustapha MIFTAHI

J'ai 27 ans je suis marocain musulman pratiquant j'aime aider les autres, être modeste serviable optimiste calme et raisonnable. je fait toujours le mieux possible pour garder correctement les relations sociales.



je bosse dans le chantier Naval Agadir Founty CNAF chantier qui à pour activité la construction et la réparation des bateaux de pêches et on est certifié dans ce domaines iso 9001 v 2008 en plus c'est le seul chantier au Maroc qui fait la construction de A à Z.



Mes compétences :

Autocad

AutoCAD & SolidWorks

Construction

Construction mécanique

Construction navale

Mécanique

SolidWorks