Mustapha NAJMI

Sociologue de formation, j'ai plus de vingt cinq ans d'expériences de conseil, de conduite d'études et de projets opérationnels, de management d'équipes pluridisciplinaires, dans le secteur de l'accès aux droits, du logement et du développement social auprès des services de l'Etat, des collectivités locales et des ONG



Mes compétences :

Direction d'études opérationnelles

Montage technique et financier d'opérations

Environnement des collectivités locales

Habitat et développement territorial

Insertion et développement social