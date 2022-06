Mylène DIDEY

+ de 20 ans d'expérience dans la stratégie marketing /commerciale, la gestion de campagnes de communication sur des marques et des produits santé/beauté, et le management d’équipes dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Management

Maquillage

Cosmétique

Stratégie commerciale

Nutraceutique

OTC

Aromathérapie