Mylene PERINI

Je travaille depuis 15 ans dans une entreprise de vente en matériel de bricolage, ma passion du web m’a permise de réaliser les sites internet pour cette même entreprise à l’aide d’un développeur ce qui à déclencher mon envie de changer d’orientation.



Suite à une formation d'un an, je viens d'obtenir mon diplôme d'infographiste en multimédia et je peux proposer mes services en création et réalisation de chartes graphiques, identités visuelles, création de sites et divers traitements de l’image numérique, prendre en charge la conception de divers supports de communication visuelle à destination du web ou en vue d’impression.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

AIX

Design

Illustration

infographiste

Internet

Logos

Multimedia

Responsable des ventes

Site internet

technicienne

Vendeuse

Vente

vente en ligne

ventes

Web

Web développeur