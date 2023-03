Mylène PLANCHAIS

Je suis thérapeute holistique; ça veut dire que je prends en compte la totalité de l'humain pour l'aider à se reconnecter à ses ressources d'auto-thérapeute. Je suis le SAV des humains. Je leur remets entre les mains la boîte à outils qu'ils ont oublié il y a très longtemps.

Je ne travaille pas, je m'amuse, et en même temps je cherche à travers chacun les infos pour retrouver le chemin.

Je suis une chercheuse passionnée. Je ne peux pas me contenter de 2 brins d'ADN branchés quand je sais que nous en avons 13 à la douzaine! J'expérimente, et je suis le premier cobaye, toujours bien inspiré et protégé.

J'aime communiquer, échanger, "conférencer" pour grandir ensemble.

J'aime l'aventure humaine.



Mes compétences :

Nettoyages karmiques

La Trame

Constellations familiales et systémiques

Guérison de Blessures Intérieures

Relation d'aide avec la Communication Bienveillante