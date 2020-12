Mylene REALAN

Situé à 1 heure 15 de Paris, notre élevage avant tout familial s'épanouit au coeur de la Haute -Normandie dans le département de l'Eure (27).



Soucieux de respecter et de développer les qualités et la bonne santé de cette race si particulière et attachante;



nos chiots sont issus de lignées rigoureusement sélectionnées.



Nous sommes membres du Club du bouledogue français, avons suivi la formation pour le certificat de capacité donnant accès au statut d'éleveur professionnel.



Ainsi nos chiots en bonne santé et au caractère équilibré trouveront facilement leur place au sein d'une famille aimante et passionnée.



https://www.elevage-des-courtines-de-chambray.fr