Myriam BESSIOUD DUCRET

Ayant vécu 7 ans aux Etats Unis, je suis parfaitement bilingue Français/Anglais, je parle Allemand et j'ai des notions d'espagnol.

J'ai d'abord eu une carrière musicale en temps qu'auteur compositeur interprète qui m'a permis de beaucoup voyager.

J'ai également 6 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie en temps que réceptionniste et chef de réception d'un hôtel 3 étoiles luxe à 2 pas du Louvre.

Récemment diplômée d'un MBA en Hospitality Management à l'ESG et d'un MBA en Commerce International et Marketing à l'ESGCI, je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre à profit mon expérience professionnelle ainsi que mes nouvelles connaissances.

Polyvalente, je cherche un poste de chef de réception, de Yield Management ou encore au sein d'un service marketing ou commercial.

J'apprends vite, j'ai le sens du travail en équipe et un excellent contact avec la clientèle.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Hôtellerie

Management

Marketing

Tourisme

Yield management